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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir televizyon kanalında canlı yayında soruları yanıtlıyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
25 yıldır milletimize hizmet yolunda, milletimiz için yine milletimizle beraber yürüyoruz. Önümüze çıkan her türlü engeli aşmayı başardık. Yolumuza kararlı bir şekilde devam ettik. Her ne kadar Cumhurbaşkanı olarak AK Partili bir Cumhurbaşkanı olsam da ben tamamıyla 82 milyonun Cumhurbaşkanıyım. Bay Kemal bunları hazmedemiyor, anlayamıyor. 'Ben Cumhurbaşkanı demem' diyor. İster de, ister deme.Yeni yönetim sistemiyle artık bu iş tescillenmiş. Milletin onayını aldıktan sonra da yeni yönetim sistemiyle anayasamıza işlenmiş durumda. Türkiye'nin dört bir yanında 'buradan bize oy gelmedi' demedik. Biz CHP'lilerin olduğu yerde d e, HDP'lilerin olduğu yerlerde de hepsine hizmetlerimizi dört dörtlük götürdük. 780 bin kilometre kare bizim vatanımız. Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi olmayacak dedik. Yola öyle çıktık, Allah'ın yardımı milletin desteği ile yeni bir Türkiye'yi inşa ettik, inşa ediyoruz.
"DÜZCELİ KARDEŞLERİM BÜYÜK BİR HEYECANLA BENİ BEKLEDİ"
Gerçekten meydanların diline baktığımızda öyle zannediyorum ki, bu seçimde çok ciddi bir yanılmayı anket şirketleri yaşayacak. Anketlerden gelen bilgilere baktığımızda aralarında korkunç farklılıklar var. Birbirlerine yakın bile diyemeyeceğim farklılıklar. Ben diyorum ki, meydanlar yalan söylemez. Bu insanlar meydanlara gelmeye mecbur mu? Bugün Düzce'de saat 12.00 millet meydanda. Meydanı dolduran benim Düzceli kardeşlerim büyük bir heyecanla, coşkuyla, kadını erkeği ayrılma diye bir şey yok. Bir de resim faslı başlıyor. Bir de bizim hediyeleşmemiz oluyor. Bu sene çay dağıtıyoruz. Erkeklere değil bayanlara dağıtıyoruz. Aynı şey Bolu'da mesela. Bugün hava üç ilde de iyiydi. Bir de bunun yağmurda olanı da vardı. Yağmurda bile mitingimizi bekleyenler vardı. Yenikapı'da 1 milyon 600 bin kişi vardı.
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