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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e tazminat davası | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e tazminat davası

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Ayrıca suç duyurusunda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 14:09 Güncelleme: 07.07.2025 - 14:20
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e tazminat davası
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 5 Temmuz'daki MYK toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında sarf ettiği sözler nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özel'in 5 Temmuz 2025 tarihinde MYK sonrası yaptığı basın açıklamasında, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamları, hakaretamiz ifadeleri ve tehdit mahiyetindeki sözleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştır." ifadelerini kullandı.

        Aydın, konuyla ilgili ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

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