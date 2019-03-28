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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından Atakule'de gençlerle bir araya gelerek sorularını yanıtlıyor.
Erdoğan'ın gençlerle buluşması sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:
"2. Gençlerle Buluşma toplantısını sizlerle yapıyorum. Yoğun bir maratonun ardından finale geldiğimiz anda sizlerle başkentimizin bu güzel yerinde Atakule'de yapmak bir mutluluk meselesi. Ben sizlerden sorular alacağım ve cevaplayacağım. Pazar günü yapılacak seçim beka sorunun öne çıktığı bir seçim. Türkiye'nin dört bir yanında neler olduğunu sizler de takip ediyorsunuz. İçeride ve dışarıda mücadelemiz var. Güvenlik güçlerimizin iyi bir netice aldığını düşünüyorum. Her geçen gün biraz daha huzur ve refah ortamını yakalıyoruz."
Soru-cevaplar
Mardin'de kültür üniversitesi olabilir mi?
Üniversitemizin kültürel bazda dil konusunda yaptığı değişimle Artuklu Üniversitesi kültürel bazda bir değişim gerçekleştirdi. İnovasyona yönelik pek çok yatırım olabilir. Bu yatırımlar niye olmuyor. Bunun tek sebebi terör. AK Parti iktidarı olarak orada farklı dinlere ait mabetleri biz ihya edip verdik. Bununla birlikte onların yöneticileriyle aramızdaki ilişkiler farklı bir konumda. Bundan sonra daha iyi olacak. Adamların derdi yatırım değil, devlette aldıkları parayı Kandil'e gönderiyorlardı. Bu para Mardin'de yaşayan insanlar için, yapılacak yatırımlar için. Şimdi karşı tarafın adayı var, teröre bulaşmış birisi. Bu sefer kararlıyız. Bütün bunlarla ilgili GBT'leri elimizde tutuyoruz, seçim sonucuna göre adımlarımızı atacağız.
Dijital yolculuğun içinde gençleri nerede görüyorsunuz?
Gençleri zaten dijital yolcuğun tam içinde görüyorum. Bundan dolayı sizleri kutluyorum.
Yerli otomobil konusu
Her türlü desteği, teşviki vermemize rağmen işi hafiften alıyorlar. İstediğim şey belli. Bizi oyalamasınlar. Yoksa başka arayışlar içine girme zorunda kalacağız. Biz bir an önce adımı atacağız. Gerekirse yurtdışından yatırımcılar bulacağız, Türkiye'den de ortak yatırımcılar vereceğiz. Burada hayata geçirmenin adımlarını atacağız. Onların ilmini alacağız, mesaimize de son sürat vereceğiz. Bizde altyapı var. Türkiye'de üretilenlerin birçoğu yüzde 80'i yüzde 90'ı yerli. Tüm mesele bu ülkenin evlatlarının millilik, yerlilik meselesidir. Ciddi manada inanmak meselesidir. Biraz gevşeme var. Şu seçimlerin ardından bunları masaya yatıracağız. 5 önemli firma imzaları attı. İmzayı attınız, başlayacaksınız. Ya başlayacaksınız ya başlayacaksınız. Başlamazsanız hesaplaşacağız.
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