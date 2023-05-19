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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurtdışındaki vatandaşlara mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurtdışındaki vatandaşlara seslenerek, "İnşallah bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkacağımıza yürekten inanıyorum" dedi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurtdışındaki vatandaşlara mesaj
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurtdışında yaşayan vatandaşlara seslendi. Erdoğan, "Sizlerden, bulunduğunuz ülkelerdeki seçim tarihlerini yakından takip ederek, demokratik hakkınızı muhakkak kullanmanızı rica ediyorum. Milletimizin yurt dışındaki siz temsilcilerinden iradenize bir kez daha güçlü bir şekilde sahip çıkmanızı bekliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yurtdışında yaşayan vatandaşlara seslendi. Erdoğan şunları söyledi:

"Yurt dışında yaşayan sevgili vatandaşlarım,

Rekor bir katılımla sandıkları patlattığınız seçimlerin ilk turunu başarıyla tamamladık.

Tüm zorluklara rağmen vatandaşlık görevinizi en güzel şekilde yerine getirdiniz.

Şahsıma ve Cumhur İttifakı’na büyük bir teveccüh gösterdiniz.

Terör örgütü mensuplarının yıldırma, üzerinizde baskı kurma, iradenizi gasbetme girişimlerine boyun eğmediniz.

Türk demokrasisinin gücüne güç kattınız, millet olarak hepimizin göğsünü kabarttınız.

Her biriniz adınızı şimdiden siyaset tarihimize altın harflerle yazdırdınız.

Sergilediğiniz bu dik, demokratik ve dirayetli duruş için sizlere en kalbî şükranlarımı sunuyorum.

Şimdi önümüzde Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu var.

Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi yarın (20 Mayıs Cumartesi) başlıyor.

Sizlerden, bulunduğunuz ülkelerdeki seçim tarihlerini yakından takip ederek, demokratik hakkınızı muhakkak kullanmanızı rica ediyorum.

Milletimizin yurt dışındaki siz temsilcilerinden iradenize bir kez daha güçlü bir şekilde sahip çıkmanızı bekliyorum.

İnşallah bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkacağımıza yürekten inanıyorum."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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