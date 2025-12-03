Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa lideri Macron'la telefonda görüştü. Görüşmede Ukrayna-Rusya Savaşı, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Giriş: 03.12.2025 - 10:37 Güncelleme: 03.12.2025 - 10:50
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya Savaşı, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Fransa arasındaki iş birliğini ilerletmenin önemli olduğunu, bu amaç doğrultusunda adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

        Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için azami gayret gösterdiğini belirten Erdoğan, İstanbul sürecinin canlandırılması için taraflarla temasların sürdüğünü, Türkiye’nin bir an önce barış kapısının aralanması için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

        Erdoğan görüşmede, kalıcı barışa ulaşmak için diplomatik yolların en etkili şekilde kullanılmasının gerektiğini söylerken, Türkiye’nin ateşkesin sağlanması sürecindeki ve sonrasındaki çalışmalara desteğinin artarak süreceğini, küresel barışı tehlikeye atacak adımlardan uzak durulmasının barış çabalarına katkı sağlayacağını da belirtti.

        Görüşmede Kafkaslar, Gazze ve Suriye’deki son durum da ele alındı.

