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Cumhurbaşkanı Erdoğan; Macron, Merkel ve Johnson'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merkel ve İngiltere Başbakanı Johnson'la telekonferansla görüşme gerçekleştirdi

Erdoğan
AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşme öncesi Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne geldi.

Dörtlü zirvede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele bağlamında ortak hareket imkanları, Suriye krizinin çözüm yolları, İdlib'e yönelik insani yardım yöntemleri, sığınmacı meselesi, Libya'daki son durum, Avrupa Birliği'nin durumu ile Türkiye-AB ilişkiler ele alındı.

Daha önce İstanbul'da yapılması planlanan zirve, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde video konferans ile gerçekleştirildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupalı liderlerle göüşttü zirve! İşte video konferanslı zirveden görüntüler

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AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN ZİRVEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından video konferanslı zirveye ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Çelik açıklamasında, "Dünyanın çok zorlu sınavlarla karşılaştığı bu dönemde, Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan , Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Sayın Angela Merkel ve Birleşik Krallık Başbakanı Sayın Boris Johnson video konferansla bir Dörtlü Zirve gerçekleştirdi. Zirve’de dünyayı sarsan gündemler * Koronavirüsle mücadele bağlamında ortak hareket imkanları, * Suriye krizinin çözüm yolları, * İdlib’e yönelik insani yardım yöntemleri, * Sığınmacı meselesi, * Libya’daki son durum, * AB’nin durumu, Ve, Türkiye-AB ilişkileri ele alındı..." ifadelerini kullandı. 

 

 

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