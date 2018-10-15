Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Başbakanı Dancila ile ortak açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Romanya arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Romanya'nın 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra ülkemizle sergilediği dayanışmayı unutmayacağız. Romanya'nın önümüzdeki yılı başında başlayacak Avrupa Birliği dönem başkanlığı ilişkilerimiz açıcısından önemli bir fırsattır.

Romanya'da faaliyet gösteren Yunus Emre Türk Kültür Merkezi kültürel ilişkilerimize ayrıca katkı sağlıyor. Önümüzdeki süreçte bu çalışmalarımıza devam edeceğiz.

15 binden fazla Türk firması Romanya'da bankacılıktan medyaya, inşaattan imalata çok geniş bir alanda faaliyet gösteriyor. İş adamlarımızın Romanya’daki yatırımlarını desteklemeye devam edeceğiz.

ROMANYA BAŞKANANI DANCILA

Romanya Başbakanı Danlica'nın açıklamaları şöyle:

1918 yılı Romanya için önemli bir yıl. Bu günkü diyaloğumuz çok faydalı oldu. Türkiye ile Romanya arasındaki iş birliği yüksek seviyede bulunmaktadır. Devamlı bir diyaloğumuz var. Ticari ilişkilerimiz devamlı artıyor. Türkiye'nin özellikle göçmen konusundaki çabalarını takdirle karşılıyoruz.

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