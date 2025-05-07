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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim, 6 Mayıs gecesi gerçekleşen saldırı ve güncel gelişmeler ele alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 19:33 Güncelleme: 07.05.2025 - 19:38
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim, 6 Mayıs gecesi gerçekleşen saldırı ve güncel gelişmeler ele alındı.

        Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim, 6 Mayıs gecesi gerçekleşen saldırı ve güncel gelişmeler ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Pakistan ile dayanışmasını ifade ederken, saldırıda şehit olan Pakistanlılara Allah’tan rahmet, yaralılara da şifa diledi.

        Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin, Pakistan’ın bu süreçteki soğukkanlı ve itidalli politikasını desteklediğini, Cammu-Keşmir’deki terör saldırısına ilişkin tarafsız, şeffaf ve güvenilir bir uluslararası soruşturma yürütülmesi teklifinin isabetli olduğunu belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin gerilimin tırmanmasını önlemek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu, bu konuda diplomatik temasların sürdürüleceğini ifade etti."

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