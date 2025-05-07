Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim, 6 Mayıs gecesi gerçekleşen saldırı ve güncel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim, 6 Mayıs gecesi gerçekleşen saldırı ve güncel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Pakistan ile dayanışmasını ifade ederken, saldırıda şehit olan Pakistanlılara Allah’tan rahmet, yaralılara da şifa diledi.