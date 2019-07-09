Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Bosna Hersek'te bulunuyor.

Erdoğan, oturum öncesinde katılımcılarla aile fotoğrafı çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Saraybosna'daki oturumda canlı yayında önemli açıklamalara imza attı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Son birkaç yıldır bölgede çok ciddi insan hareketliliği yaşanıyor.

Dönem başkanlığımızda bölgesel kalkınmayı güçlendirmek için çaba sarf edeceğiz. Biliyorsunuz, son birkaç yıldır bölgede çok ciddi insan hareketliliği yaşanıyor. Suriye, Irak, Afganistan kaynaklı yoğun bir göç baskısıyla karşı karşıyayız. AB, sayıları 10'larla ifade edilen göçmen sayılarından anlaşamazken, Türkiye 4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Türkiye düzensiz göçle mücadele konusunda da her türlü tedbiri Ege Denizi başta olmak üzere her alanda hayata geçirdi. Ülkemizde yakalanan düzensiz göçmen sayısı 1 milyon kişiyi aşmıştır. Avrupa'ya düzensiz geçiş sayılarını yüzde 99 oranında azalttık. Başta Balkan ülkeleri olmak üzere Avrupa'nın tamamının güvenliğine katkı sağladık. Üzülerek belirtmek istiyorum ki, Türkiye ve Balkanlar gibi bölgeler düzensiz göçün tüm yükünü taşımak zorunda bırakılmıştır. AB'nin 6 milyar Euro'luk sözünden şimdiye kadar sadece 2.5 milyar Euro'su serbest bırakılmıştır.

Süreç kapsamında varılmasını arzu ettiğimiz hedeflerden biri de, ülkelerimiz arasındaki iletişim ve ulaşım imkanlarının artırılmasıdır. Saraybosna Belgrad otoyolu son derece önemli ve stratejik bir adımdır. Otoyol projesiyle ilgili hem Sırbistan hem de Bosna Hersek tarafıyla anlaşmalarımızı izledik.

Dünyanın dijitalleştiği bir dönemde bizim buradan geri kalmamız düşünülemez. Ülkelerimiz arasındaki dijital altyapı anlaşmalarını imzalamamız elzemdir. Siber güvenlik, dijital ekonomi ve ARGE çalışmalarının teşvikini de ihmal etmemeliyiz. 21. yüzyılın gerektirdiği ekonomik şartları karşılayan ve teknolojik inovasyonu sağlayan bir bölge olmamız gerekmektedir.