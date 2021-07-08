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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Ukrayna ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 11 Nisan'da Huber Köşkünde baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'in bir barış, huzur ve iş birliği denizi olmaya devam etmesi temel hedefimiz. Türkiye olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü bir biçimde savunduk" diye konuşmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise, ""Türkiye'nin egemenliğimizin ve toprak bütünlüğümüzün yeniden tesisi için verdiği destek son derece önemlidir. Türkiye ile aynı vizyonumuzun olduğunu belirtmek istiyorum" ifadesini kullanmıştı.