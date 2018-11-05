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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan açıklamalar

Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay gündeme dair açıklamalarda bulundu. Oktay, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili "u planın yapılması, cinayetin işlenmesi talimatını kim verdi? Biz bunu cevabını arıyoruz. Ceset nerede?" dedi. Pktay, ABD'ye Münbiç konusunda mesaj verdi, "Türkiyenin artık bu sorunları erteleme sabrı da tahammülü de kalmamıştır" ifadelerini kullandı. ABD'nin İran'a karşı yaptırım kararının devreye girmesiyle ilgili konuşan Oktay, "Bir ülkenin çıkarları doğrultusunda oluşturduğu yaptırım kararlarına tüm ülkelerin uymasını beklemek, her şeyden önce anlamlı ve adil değil. Yaptırımlardaki tutumumuz ne olacak bunu açıkça ifade ettik. Bugün zaten açıklama olacak, sonuçlarını göreceğiz" dedi

05.11.2018 - 11:33 | Güncelleme: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. Oktay burada önemli açıklamalarda bulundu.

Oktay'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

ABD'NİN İRAN'A YAPTIRIMLARI

"Bir ülkenin çıkarları doğrultusunda oluşturduğu yaptırım kararlarına tüm ülkelerin uymasını beklemek, her şeyden önce anlamlı ve adil değil. Yaptırımlardaki tutumumuz ne olacak bunu açıkça ifade ettik. Bugün zaten açıklama olacak, sonuçlarını göreceğiz. Türkiye tavrını koymuştur. Türkiye'nin yaptığı bir inatlaşma olayı değildir."

ABD İLE YAŞANAN SÜREÇ

"ABD ile ilişkilerdeki sorunumuz aslında bir Brunson sorunu değildi. Böyle bir sorunumuz yoktu. Biz bunun sorun olduğunu da hala düşünmüyoruz"

CİHANGİR İSLAM'A TEPKİ

"Vatandaş o gece geleceğine, ülkesine sahip çıkmıştır. Bu şahsın batıl dediği milletin kendisiyse aynaya baksın."

MÜNBİÇ MESAJI

Türkiye'nin bu konudaki yaklaşımı çok net oldu her zaman. İlk etapta güney sınırımızda olan bu oluşumdan, sınır hattında oluşturulan koridordan ne kadar rahatsız olduğumuz ve PKK'nın, adını ne olarak koyarsanız koyun, YPG, PYD deyin, nihayetinde PKK'nın uzantısıdır, böyle bir oluşuma izin vermeyeceğimizi başından beri ifade ettik ama ne yazık ki muhataplarımızın bu iletişimi almaktaki güçlüğü bizi başka tedbirler almaya itti.

Münbiç olayında ilk başta ABD, PKK'nın veya YPG'nin varlığına müsaade edilmeyeceği sözünü vermişti. Çözüm hep bir sonraki aya, yıla ertelenmiştir. Türkiye'nin artık bu sorunları erteleme sabrı da tahammülü de kalmamıştır. Sınırımızda Türkiye'yi tehdit eden hiçbir unsurun barınmayacağı noktaya geldiğimiz ana kadar mücadelemiz sürecek.

Türkiye kendisine karşı hiçbir tehdide, hiçbir yerde, hiçbir oluşuma müsaade etmeyecektir. Bu kararlılığı sergilemiş bunun gereğini yapmıştır

"BEDELİN KENDİSİ GÜÇLÜ OLMAK"

Bu bölgede yaşamanın bir bedeli var. O bedel güçlü olmayı gerektiriyor. Bedelin kendisi güçlü olmak. Güçlü olmak zorundasınız. Ekonomik siyasi ve ekonomik anlamda güçlü olmak zorundasınız.

Sistem değişikliği güçlü olmanın gereğini yerine getirdi.

Yoğun bir manipülasyon dönemi yaşadık. Üç dört parametre vardır sıkıntılı olunan. Ama toplama baktığınızda dünyadaki birçok ülkeden çok daha iyi şartlarda ekonomik parametrelere sahip bir ülkenin birdenbire bir manipülasyonun içine girmesi.

Biz bütün gücümüzle bununla mücadele ettik. Topyekun mücadele ettik.

Siyasi anlamda da birçok manipülasyonun olduğunu görüyorsunuz.

Topyekun bununla mücadele dip arkada bırakmaya başladığınızda bunu siyasi yansımalarını göreceksiniz.

Dövizin, doların bir silah olarak kullanıldığı dönemi yaşıyoruz. İlk defa böyle bir şey yaşıyoruz.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Cinayet başlı başına, hangi açıdan baksanız uluslararası boyutta her tarafı dökülen hiçbir tarafından tutulamayacak bir olay. Türkiye açısından baktığınızda devlet ciddiyetiyle konuya yaklaşılan bir olay.

Cinayetin bize yansıdığı andan itibaren gerek adli birimler gerek istihbaratımız çok ciddi bir sınav vermiştir. Şeffaf davranılmıştır.

Viyana sözleşmesi dahi olsa Türkiye içinde kimsenin böyle bir işe kalkışamayacağı kalkışırsa bedeli olacağı mesajını vermiştir Türkiye.

18 kişinin tutuklanmasını görüyoruz. Cinayet boyutu kabul edildi aydınlatıldı. 15 kişi tutuklandı.

Bizim istediğimiz şey; Birincisi, biz bunları yargılamak istiyoruz iadelerini istiyoruz. İkincisi, evet cinayet kabul edildi. İtiş kakış olduğu söylendi. Sonrasına baktığınızda cinayetin planlı bir cinayet olduğu kabul edildi. Bizim arzu ettiğimiz bir üçüncü boyutu. Bu planın yapılması, cinayetin işlenmesi talimatını kim verdi? Biz bunu cevabını arıyoruz. Ceset nerede?

 

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YORUMLAR 7
  • Misafir 13 dakika önce
    bütün türkiye ne olduğunu anladı siz hala papaz değil deyin
  • Misafir 33 dakika önce
    her seçim öncesi sınır ötesi harekat alıştık artık millet yemiyor bunları
  • Misafir 35 dakika önce
    Kapatin konuyuda ekonomi rahatlasin
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