Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın önemli açıklamalarda bulunuyor.

Kalın'ın konuşmasından satır başları:

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''HEM SAHADA HEM MASADA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ''

Fırat Kalkanı harekatında 3 bin DEAŞ'lı etkisiz hale getirilmişti. O günden bugüne kadar Cerablus, El Bab hattında DEAŞ unsurlarına rastlanılmamaktadır. Hem sahada hem masada olmaya devam edeceğiz. Bugün bir eylem hazırlığında olan hücrenin çökertilmesi bunun önemli örneklerinden bir tanesi. Reina saldırısıyla iltisaklı olduğu tespit edilen hücre çökertildi. Güvenlik güçlerimizi tebrik ediyoruz. Ön alıcı bir şekilde her alanda bu mücadelemiz devam e decektir. Türkiye YPG/PKK terörüyle kararlı bir şekilde mücadeleye devam edecektir.

''CUMHURBAŞKANIMIZ İLE TRUMP'IN GÖRÜŞMESİ SEYRİ DEĞİŞTİRDİ''

ABD'nin Suriye'den çekilme kararıyla ilgili olarak konuşan İbrahim Kalın, "14 Aralık'ta sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Trump'un görüşmesi meselenin seyrini değiştirdi" diye konuştu.

''BİZİM AMACIMIZ DOĞU AKDENİZ'İ BARIŞ DENİZİ HALİNE GETİRMEK''

2019'u karşılarken aynı kararlılıkla ekonomi politikalarını sürdürmeye devam edeceğiz. Doğu Akdeniz sürekli hareket halinde olan bir bölge. Kıbrıs'ın kuzey, güney, doğu ve batısında fiili durumun yaratılmasına müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Doğu Akdeniz'i barış denizi haline getirmek bizim amacımızdır.

''İSRAİL TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YLA GİZLİ BİR İLİŞKİ İÇERİSİNDE Mİ?''

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadelerini gördük. Bazı hususları kayda geçirmek isterim. Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımıza saldırması, TSK'ya dil uzatmaya kalkması dikkati dağıtmak, kendi iç sıkıntılarından ve belalarından kurtulmak için belki onun için geçici bir yol olabilir. Netenyahu'nun Başbakanlığı döneminde 3 binden fazla Filistinli hayatını kaybetmiştir. Öncelikle bunun hesabını vermelidir. Terör eylemlere karşı bizim yaptığımız meşru müdafa harekatları onları rahatsız etmektedir. Acaba PKK'yla gizli ilişkileri mi vardır. Türkiye terörle mücadele en kararlı bir şekilde mücadelesini sürdürecektir.

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