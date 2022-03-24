Son dakika: D-100'de trafik onun için durdu! Görüntüler kamerada

D-100'de trafik onun için durdu! 0:00 / 0:00

DHA

Son dakika haberler... İstanbul Kadıköy D-100 Karayolu'nda trafiğin durmasına neden olan olay, dün saat 21.30 sıralarında Kadıköy istikametinde yaşandı.

SOL ŞERİTTE KÖPEĞİ FARK ETTİLER

DHA'da yer alan son dakika haberine göre kara yolunda ilerleyen sürücüler hızla akan trafikte sol şeritte ilerleyen köpeği fark etti.

OTOBÜS ŞERİTLERİ KAPATIP TRAFİĞİ YAVAŞLATTI

Yoldaki köpeğin güvenliği için harekete geçen bir otobüs sürücüsü, şeritleri kapatarak trafiği yavaşlattı.

TAKSİ DÖRTLÜLERİ YAKIP DURDU

Bu sırada otobüsün önünde ilerleyen Çağdaş Umut Akpınar yönetimindeki taksi de dörtlülerini yakarak durdu. Taksici Çağdaş Umut Akpınar, köpeği alarak taksinin arka koltuğuna taşıdı. Sürücülere derin bir nefes aldıran olay, cep telefonu kameralarına yansıdı.

"BİR KÖPEĞİN ÖLMESİ İNSANIN ÖLMESİ İLE EŞDEĞER"

Yaşanan olayı anlatan taksici Çağdaş Umut Akpınar, "Kadıköy yönünde seyrederken, sol tarafta köpeği gördüm. Otobüsçü arkadaşım sayesinde yardımlaşarak köpeği alıp kurtarmak amaçlı mahalleme bıraktım. Otobüs şoförü, sağ şeritten çıkıp sol şeride kadar üç şeridi birden kapattı.

En sol şeritte de ben vardım. Köpeği bir şekilde arabanın yanına alıp kurtardım. Alıp götürdüm. Bir köpeğin E-5´te ölmesi, bir insanın ölmesiyle eş değer bir durum bence. Bütün insanlardan ve bütün arkadaşlarımızdan tek isteğimiz hepsinin bu şekilde duyarlı olmaları" diye konuştu.