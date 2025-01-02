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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Dayak yiyen hırsızlık şüphelisi şikayetçi oldu | Son dakika haberleri

        Dayak yiyen hırsızlık şüphelisi şikayetçi oldu

        İstanbul Kağıthane'de bir hırsız, çalmaya çalıştığı motosikletin sahibi tarafından darp edildi. Olay kameraya yansırken şüpheli, motosiklet sahibi ve arkadaşından şikayetçi oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 11:42 Güncelleme: 02.01.2025 - 11:42
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        Dayak yiyen hırsız şikayetçi oldu
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        Kağıthane'de yılbaşı gecesi park halindeki motosikleti çalmaya çalışan şüpheli, motosiklet sahibi ve arkadaşı tarafından suçüstü yakalandı.

        DHA'nın haberine göre hırsızlık şüphelisi tekme ve yumrukla darp edilirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli, darp edildiği motosiklet sahibi ve arkadaşından şikayetçi oldu.

        YAŞANANLAR KAMERADA

        Olay, 1 Ocak sabahı saat 05.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Efe A. (22) ve arkadaşı Efe B. (21) yılbaşı eğlencesi için ofiste bir araya geldi. İlerleyen saatlerde bir şüpheli ofis önünde park halinde bulunan motosikletin yanına geldi. Cebinden anahtarı çıkaran şüpheli motosikleti çalıştırmak istedi. Efe A. ve Efe B. bu sırada ofisteki güvenlik kamerasından motosikletin yanına bir kişinin yaklaştığını fark etti. Hemen dışarı çıkan iki arkadaştan Efe A. şüpheliye yumruk attı. Yere düşen şüpheli Efe A. ve Efe B. tarafından tekme ve yumruklarla darp edildi. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

        KENDİSİNİ DARP EDENLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

        Efe A., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine şüpheliyi teslim etti. Emniyete götürülen Engin Y.‘nin (27) poliste benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Motosiklet sahibi Efe A., şüpheliden şikayetçi olmadı. Ancak şüpheli Engin Y. darp raporu alarak kendisini döven Efe A. ve Efe B.’den şikayetçi oldu. Bunun üzerine Efe A. ve Efe B. ifadelerinin alınmasının ardından haklarında 'Kasten yaralama' suçundan adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan Efe A. ve Efe B. savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı.

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