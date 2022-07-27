Dehşet anı kamerada! 2 kişiyi böyle ezdi!

Şanlıurfa'da, dün sabah saatlerinde, Necmettin Cevheri Bulvarı'nda kan donduran bir kaza meydana geldi.
KAMYON MOTOSİKLETE ÇARPTI
Kent merkezinden Karaköprü ilçesi yönüne giden Abdurrezzak S. yönetimindeki hafriyat yüklü kamyon, önünde giden Halil Mermertaş'ın kullandığı motosiklete çarptı.
İKİ KİŞİ KAMYONUN ALTINDA KALDI
DHA'da yer alan habere göre devrilen motosiklet, kamyonun altında kaldı. Kazada motosikletin sürücüsü Halil Mermertaş (50) ile yanındaki Suriye uyruklu Yusuf El Hasan (40) hayatını kaybetti.
KAZA ANI KAMERAYA DA YANSIDI
Kaza, trafikteki bir başka aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaza sonrası çevredekilerin yardıma koşup trafiği durdurmaya çalıştığı yer aldı.
KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA
Gözaltına alınan kamyon şoförü Abdurrezzak S.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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