Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Harmandalı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Çiğli'den Menemen yönüne giden Yusuf Özdemir yönetimindeki otomobil, iddiaya göre hızlı girdiği virajı alamayınca yol kenarında duran otomobile çarptı. DHA'nın haberine göre, kazada, park halindeki araçta bulunan hamile Gökçe Çelikkol ile Gamze Arba, Osman Arba ve Hakan Çelikkol ile diğer otomobilin sürücüsü Yusuf Özdemir ve yanındaki Sami Maktan yaralandı.



5 AYLIK HAMİLE KADIN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI



Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan 5 aylık hamile Gökçe Çelikkol, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Gamze Arba'nın karnındaki 8 aylık bebek de ameliyatla alındı. Bebeğin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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