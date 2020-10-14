Kameraya yansıdı! Şantiyede feci ölüm!

İHA

İstanbul'da, geçtiğimiz pazar günü saat 18.00 sıralarında Sarıyer’deki İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi(İSKİ)'ne bağlı Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi inşaatının şantiye alanında insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiyede çalışan 57 yaşındaki Abdullah Güvenç, mesai bitimi giyinerek evine doğru gitmek üzere yola koyuldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İHA'da yer alan habere göre Güvenç şantiye alanından çıkmak için yürüdüğü esnada geri manevra yapan Türkmenistan uyruklu Rustam Orayev’in (33) idaresindeki hafriyat kamyonunun altında kaldı. Kaza sonucu Güvenç, üstünden geçen kamyon nedeniyle olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Olayın artından şantiye çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güvenç’in üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine üstü battaniye ile örtülen Güvenç’in üzerinde polis ekipleri bir süre inceleme yaptı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Güvenç'in cansız bedeni, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Sürücü Rustam Orayev ise polis ekipleri tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı.