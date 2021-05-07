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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Dehşeti anlattı: Seni linç ederiz, biz buraların sahibiyiz
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Parktaki vahşeti anlattı: Seni linç ederiz, biz buraların sahibiyiz

İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir parkta, geçen yıl eylül ayında kız meselesinden çıktığı iddia edilen tartışmada 19 yaşındaki Berat Çerman'ın bıçaklanarak öldürülmesi, arkadaşı Hamza Faruk U.'nun da karnından yaralanmasına ilişkin hakkında dava açılan 3 çocuğun yargılanmasına başlandı. Duruşmada dehşeti anlatan müşteki Hamza Faruk U., "çocuklar bana yönelik, 'Seni linç ederiz, biz buraların sahibiyiz' diyerek küfür ettiler. O günden sonra o iki erkek şahıs ve A.Ç. bizim evimizin önünden saat 23.00 civarında geçmeye başladılar. Sonra A.P. yabancı bir telefon numarasından arayıp, 'Ben belalı birisiyim... Planlanmış bir eylemdi. Kamera olmayan bir noktayı seçmişlerdi. Berat'ı hiç acımadan tekmelemeyi sürdürüyorlardı. Acıma sıfırdı. Berat'ın da benim de üstümüzde bıçak yoktu" dedi. Berat Çerman'ın annesi Hüsniye Çerman da, "Bu nasıl bir gençliktir ki ellerinde bıçakla dolaşıyor. Benim yüreğim yanıyor. Şikâyetçiyim" dedi

SON DAKİKA: Dehşeti anlattı: Seni linç ederiz, biz buraların sahibiyiz
Dehşeti anlattı: Seni linç ederiz, biz buraların sahibiyiz
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AA

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki bir parkta çıkan tartışmada bıçakla bir kişinin öldürülmesi, bir kişinin de yaralanmasına ilişkin hakkında dava açılan suça sürüklenen 3 çocuk hakim karşısına çıktı.

Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu olan suça sürüklenen çocuk A.P. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, tutuksuz olan suça sürüklenen çocuklar M.K. ve M.M.K. katıldı. Maktul Berat Çerman'ın annesi Hüsniye Çerman ve babası Ramazan Çerman, müşteki Hamza Faruk U. ile tarafların avukatları da duruşmaya katıldı. Duruşmada savunma yapan tutuklu olan suça sürüklenen çocuk A.P., vefat eden Berat Çerman'ı tanımadığını ifade ederek, şöyle savunma yaptı:

'ÖNCE BERAT'A SONRA DA HAMZA'YA VURDUM'

"Olay günü parkta oturuyorduk. İki kız arkadaşımız yanımıza geldi. Belli süre sonra Berat ve Hamza beni yanlarına çağırdı. Bana 'Bizi vuracağına dair hakkımızda konuşuyormuşsun.' dediler. Ben öyle bir şey yok diyerek alttan almaya çalıştım. Hamza'nın A.Ç. ile sevgili olduğunu bilmiyordum. Berat bıçak çıkarttı ve bıçağı bana vurdu. Ben de üzerimde taşıdığım 4-5 santimetre uzunluğundaki bıçağı çıkartıp kendimi korumaya çalıştım. Önce Berat'a, sonra da Hamza'ya vurdum. Birer kere bıçak darbesinde bulundum. Amacım kimseyi öldürmek değildi. M.K. ve M.M.K.'nin hiçbir suçu yoktur. Onlar olaya karışmadı."

'KARNINDAN GELEN KANLARI GÖRÜNCE KORKTUK'

Suça sürüklenen çocuk M.K. savunmasında, olay yerine gelen kızları tanımadığını, Hamza Faruk U.'nun kızlarla bankta otururken A.P.'nin yanına gelerek bir şey konuşacağını söylediğini ve 5 dakika kadar konuştuklarını anlattı. Kısa bir süre sonra bağrışma sesleri duyduğunu anlatan M.K., bir süre sonra kızların "yapma" diye bağırdığını duyunca müştekinin karnından gelen kanları görünce korkarak evlerine gittiklerini söyledi. Suça sürüklenen çocuk M.M.K. de arkadaşlarıyla parkta oturduğunu, 2 kızın kendilerine selam verdiğini, sonrasında kızların müşteki ile maktulün yanına gittiğini, A.P.'nin de kızların yanlarına gittiğini ve bağrışma sesleri duyduktan sonra telaşlandıklarını ve kaçtıklarını aktardı.

'SENİ LİNÇ EDERİZ, BİZ BURALARIN SAHİBİYİZ'

Müşteki Hamza Faruk U. olaydan önce A.Ç.'nin birkaç erkekle yanına geldiğini, bunlardan birinin A.Ç. ile nişanlı olduğunu söylediğini ifade ederek, şunları anlattı: "A.Ç, benimle ilgili olarak yanındaki arkadaşlarına 'Bir aydan beri bu arabadan birisi beni taciz ediyor.' demiş. Bu sırada yanındaki çocuklar bana yönelik, 'Seni linç ederiz, biz buraların sahibiyiz.' diyerek küfür ettiler. Sonra ben çok üzüldüm, durumu aileme de anlattım. O günden sonra o iki erkek şahıs ve A.Ç. bizim evimizin önünden saat 23.00 civarında geçmeye başladılar. Bu takipten çok sıkılmıştım. Hep beraber oturup konuştuk, A.Ç. de 'Hamza ile sorun yok.' dedi ve konu kapandı. Sonra A.P. yabancı bir telefon numarasından arayıp, 'Ben belalı birisiyim. Akşam gel parkta konuşalım.' dedi. Ben beladan uzak durmak için kabul etmedim. Akşamüstü canım sıkılınca parka gittim. A.P. de oradaydı, onu hazır görünce, 'Gel oturup, konuşalım.' dedim. Ben olayın çözüleceğini düşündüm. Ardından Berat'ı aradım, geliyor musun diye. Biz ayrı bankta, onlar ayrı bankta oturuyordu. Kızlar da sonradan geldi. A.Ç. gelir gelmez, 'Yeter artık niye böyle toplanıyoruz.' diyerek A.P. ile göz teması kurdu. Ben konuşacağımızı sanıyordum, bir anda bankımızın etrafını çevrelemişlerdi."

'BERAT'I DA YERDE BIÇAKLANMIŞ HALDE HİÇ ACIMADAN TEKMELİYORLARDI'

A.P.'nin bir anda karnına iki kere bıçağı sapladığını ve M.K. ile M.M.K.'nin de kendisine saldırıp çelme taktığını, yumrukladığını belirten müşteki, "Ben can havliyle oradan kaçtım. Hepsinin elinde bıçak olduğunu gördüm ve Berat'ı da yerde bıçaklanmış halde tekmeliyorlardı. Ben kaçtım, yardım istedim. Planlanmış bir eylemdi. Kamera olmayan bir noktayı seçmişlerdi. Berat'ı hiç acımadan tekmelemeyi sürdürüyorlardı. Acıma sıfırdı. Berat'ın da benim de üstümüzde bıçak yoktu" şeklinde konuştu.

'BU NASIL GENÇLİKTİR Kİ ELLERİNDE BIÇAKLA DOLAŞIYORLAR'

Olayda hayatını Berat Çerman'ın babası Ramazan Çerman, “Ben eylemin planlı yapıldığı düşüncesindeyim. Ocağıma ateş düştü, şikayetçiyim" dedi. Ağlayarak ifade veren maktulün annesi Hüsniye Çerman, oğlunun çok alçakgönüllü bir çocuk olduğunu dile getirerek, "Evladım bıçaklanmış. Bu nasıl bir gençliktir ki ellerinde bıçakla dolaşıyorlar. Benim oğlumun hiçbir vukuatı yoktur. Benim yüreğim yanıyor. Yaktılar. Kendisini bıçaklayanları Allah'a havale ediyorum. Yarım saat içinde benim hayatım değişti. Yarım saat içinde öldü oğlum. Şikâyetçiyim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tutuklu olan suça sürüklenen çocuk A.P.’nin bu halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

18 YILDAN 25'ER YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Beylikdüzü'ndeki bir çocuk parkında kız meselesi yüzünden 16 Ağustos 2020'de suça sürüklenen çocuk A.P.’nin ele geçirilemeyen bıçak ile önce müşteki Hamza Faruk U.’yu öldürme kastıyla karın bölgesinden iki defa bıçakladığı, sonrasında maktul Berat Çerman'ı öldürme kastıyla karın bölgesinden bıçakladığı anlatılıyor.

Suça sürüklenen çocuk A.P. ile fikir ve eylem birliği içerisinde ortak iradeyle hareket eden diğer suça sürüklenen çocuklar M.K. ve M.M.K.’nin müşteki Hamza Faruk U.'yu darbederek basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ve yaşamını tehlikeye sokacak nitelikte yaralanmasına sebebiyet verdikleri aktarılan iddianamede, bu çocukların yaralanarak kaçmaya çalışan maktule çelme takarak yere düşürdükleri ve yerdeyken tekmelemek suretiyle ölümüne sebebiyet verdikleri ifade ediliyor. İddianamede, suça sürüklenen çocuklar A.P., M.K. ve M.M.K. hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından toplam 18'er yıldan 25'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

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