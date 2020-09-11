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'Kız arkadaşıma baktın' tartışmasında korkunç son! Defalarca bıçaklayıp, tekmelediler

İstanbul Beylikdüzü'nde, daha önceden tartışma yaşadıkları iddia edilen grupla parkta karşılaşan 19 yaşındaki Berat Çerman ve arkadaşı Faruk U. korkunç bir saldırıya uğradı. Grup, gençlere bıçakla saldırdı. Faruk U. aldığı bıçak darbelerinin ardından olay yerinden kaçmayı başarırken, Berat Çerman grubun arasında kaldı. Defalarca bıçaklandıktan sonra tekmelerle darbedilen Çerman, sürünerek geldiği bir marketin önünde yığılıp kaldı. Ağır yaralanan 19 yaşındaki Berat Çerman kurtarılamazken, korkunç cinayetle ilgili bir kişinin tutuklandığı öğrenildi

beylikdüzü cinayet
DHA

İstanbul Beylikdüzü'nde, daha önceden tartışma yaşadıkları iddia edilen grupla parkta karşılayan 19 yaşındaki Berat Çerman ve arkadaşı Faruk U. bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan gençlerden Berat Çerman kurtarılamadı.

Olay, 16 Ağustos'ta saat 21.40 sıralarında Beylikdüzü'nde bir parkta yaşandı. İddiaya göre, Berat Çerman (19) ile bir grup arasında daha önce "Kız arkadaşıma baktın" tartışması yaşandı. Bu tartışmanın ardından aynı grupla parkta bir araya gelen Berat Çerman ve arkadaşı Faruk U., bıçaklı saldırıya uğradı.

DEFALARCA BIÇAKLAYIP, TEKMELEDİLER

Faruk U. aldığı bıçak darbesinin ardından olay yerinden kaçmayı başarırken grupta bulunanlar birçok yerinden bıçakladıkları Berat Çermen'ı uzun süre de tekmeledi. Saldırganlar olay yerinden kaçarken ağır yaralanan Berat Çerman, yakınlarda bulunan bir markete kadar süründü.

Marketin önünde düşen genci görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Berat Çerman, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Faruk U. ise tedavisinin ardından taburcu oldu. Cinayetle ilgili bir kişinin tutuklandığı öğrenildi.

SON ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bıçaklandıktan sonra yakınlardaki bir bakkala kadar sürünen Berat Çerman'ın son anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Berat'ın bakkalın önüne sürünerek geldiği görülüyor. Devamında, yaralı genci görenler sağlık ekiplerine haber veriyor. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri sedyeye aldıkları Berat Çerman'ı hastaneye götürüyor.

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