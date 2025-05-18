DEM heyetinden İmralı'ya yeni ziyaret
DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan ve Avukat Özgür Erol, Öcalan ile görüşmek için İmralı adasına gitti
Giriş: 18.05.2025 - 12:36 Güncelleme: 18.05.2025 - 13:14
DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol'un, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ı ziyaret etmek üzere bugün İmralı Adası'na doğru yola çıktığı açıklandı.
DEM Parti'den yapılan açıklamada, İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol'un Abdullah Öcalan’ı ziyaret etmek üzere bugün İmralı Adası'na doğru yola çıktığı belirtildi.
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