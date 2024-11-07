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        Haberler Gündem Son dakika: DEM Partili Bakırhan ve Tunç'a soruşturma

        DEM Partili Bakırhan ve Tunç'a soruşturma

        İçişleri Bakanlığı, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mehdi Tunç hakkında yasal işlem başlattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 11:50 Güncelleme: 07.11.2024 - 11:53
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        DEM Partili Bakırhan ve Tunç'a soruşturma
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        İçişleri Bakanlığı, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mehdi Tunç hakkında yasal işlem başlattı.

        İçişleri Bakanlığı Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlıklarına kayyum atanması sonrası yaşanan olaylar hakkında açıklama yaptı.

        Açıklamada, "Siirt Milletvekili ve DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tuncer BAKIRHAN’ın 04.11.2024 tarihinde yapmış olduğu konuşma ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi TUNÇ’un 04.11.2024 tarihinde yapmış olduğu açıklama nedeniyle haklarında yasal işlem başlatılmıştır." denildi.

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