        Son dakika: Denizli'de kereste fabrikasında arızalanan makineden fırlayan kereste kafasına çapan işçi yaşamını yitirdi

        Kereste makinesinden fırlayan parça işçinin ölümüne neden oldu

        Denizli'de kereste fabrikasında arızalanan makineden fırlayan kereste kafasına çapan işçi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 13:20 Güncelleme: 06.02.2026 - 13:20
        Kereste parçası ölümüne neden oldu
        Denizli'de kereste fabrikasında arızalanan makineden fırlayan kereste kafasına çapan işçi yaşamını yitirdi.

        KERESTE PARÇASI BAŞINA İSABET ETTİ

        Olay, Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kereste fabrikasında çalışan Zihni Altun (27), iş sırasında arızalanan makinenin fırlattığı kereste parçasının başına çarpması sonucu ağır yaralandı. İş arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Zihni Altun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden işçinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Ameliyat sonrası açıklama

        Karaciğer nakli olan Ufuk Özkan, yoğun bakımdan çıktı. Özkan, yaptığı açıklamada sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

