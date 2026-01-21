Habertürk
        Son dakika: Denizli'de 5. kattan asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Denizli’de 5. kattan asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

        Denizli'de çalıştığı inşaatın 5. katından asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 13:01 Güncelleme: 21.01.2026 - 13:01
        Asansör boşluğuna düşerek can verdi
        Denizli’de çalıştığı inşaatın 5. katından asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi.

        ÇALIŞTIĞI İNŞAATTA ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

        İHA'nın haberine göre olay, Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat işçisi Metin Koçyiğit (53), çalıştığı inşaatta henüz bilinmeyen bir nedenle 5. kattan asansör boşluğuna düştü. Metin Koçyiğit’in düştüğünü fark eden diğer işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Metin Koçyiğit’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelemeler yapıldı. Metin Koçyiğit’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

        OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

