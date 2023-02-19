"6 BİNİN ÜZERİNDE KONTEYNER KURULUMU TAMAMLANDI"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Yunus Sezer daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Bugün 40 bin 689 vatandaşımızı maalesef hayatını kaybetmiş olarak tespit etmiş durumdayız. Burada 40'a yakın binada arama kurtarma çalışmalarımız büyük bir hassasiyetle devam ediyor. Bir taraftan da iyileştirme adına yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 200 binin üzerinde çadır kurulumu yapılmış durumda. Bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının envanterlerini de katarsak 250 bine yakın çadır halihazırda kurulmuş durumda. Bizim hedefimiz, çok kısa sürede bunu 300 binli rakamlara tamamlamak. 100 bin konteyner hedefinin 2 ay içerisinde bitirilmesi çalışmaları var. Burada da şu anda 6 binin üzerinde konteyner kurulumu tamamlandı. 68 bin konteynerin de altyapı çalışmaları büyük bir hızla tamamlanmak üzere"

"TAHLİYE ETTİĞİMİZ AFETZEDE SAYISI 460 BİN 945"

Depremden etkilenen afetzedelere yardımların sürdüğü bilgisini veren Sezer, "10 bin TL'lik yardımlarda bugün itibarıyla 800 binli rakamlara ulaşmış durumdayız. Bunun dışında büyük bir tahliye çalışması var. Birçok vatandaşımız bulundukları illerden diğer illere devam ediyorlar ve oralarda bizim misafirimiz oluyorlar. 800 bin afetzedemiz, diğer illerde barınma noktalarına ve valiliklere başvuruda bulunmuş durumdalar. Bizim tahliye ettiğimiz afetzede sayımız 460 bin 945. Bunlardan 318 bin 970'ini misafirhanelerimizde, otellerimizde bir şekilde misafir ediyoruz. Bölgede 1 milyonun üzerinde afetzedemizi de çadır kentlerde, konteyner kentlerde ve kamu misafirhanelerinde misafir etmeye devam ediyoruz. Bu afetin etkilerini hep birlikte milletçe saracağız. Hasar tespit çalışmalarımız da devam ediyor. 830 binin üzerinde binada hasar tespit çalışması şu an için tamamlanmış durumda" dedi.