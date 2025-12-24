Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Son dakika deprem haberi || 24 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile biraz önce deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?

        AFAD ve Kandilli son depremler listesi 24 Aralık 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Deprem kuşağında bulunan Türkiye'de Kuzey, Doğu ve Batı Anadolu olarak adlandırılan üç büyük fay hattı yer alıyor. Bu sebeple gün içinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Küçük ölçekli depremler hissedilmezken büyük ölçekli depremler tedirginliğe yol açıyor. Yaşadıkları bölgede en ufak bir sarsıntı hisseden vatandaşlar, son depremler sorgulama işlemlerine başlıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılan verilere göre, 24 Aralık ülkemizin farklı illerinde birçok deprem meydana geldi. Peki az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 24 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2025 - 00:50 Güncelleme: 24.12.2025 - 00:50
        1

        Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde bulunması nedeniyle son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. 24 Aralık Çarşamba günü meydana gelen tüm depremler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilmeye devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ‘’Az önce deprem mi oldu?’’ sorusuna yanıt arıyor. İşte 24 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        2

        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

        Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, 23 Aralık Salı günü ülke genelinde birçok sarsıntı kaydedildi.

        Tamamı küçük ölçekli olan ve pek çoğu, şiddeti ve derinliği sebebiyle vatandaşlar tarafından hissedilmeyen depremlerden en dikkat çekici olanlar ise Ege Denizi’nde Muğla Bodrum açıklarında ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde kaydedilenler oldu.

        3

        23 ARALIK 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3 ve üzeri büyüklükteki depremlere ilişkin veriler şöyle;

        2025-12-23 04:44:44 34.99611 32.68611 23.88 MW 3.6 Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)

        2025-12-23 00:09:21 36.7525 26.91833 41.32 ML 3.2 Ege Denizi - [40.92 km] Bodrum (Muğla)

        4

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor.

        Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        5

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        7
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
