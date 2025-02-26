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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ | 26 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 26 Şubat 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son dakika deprem haberleri... Türkiye ve komşu ülkelerde meydana gelen sarsıntıların ardından 26 Şubat tarihli en son depremler inceleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği, enlemi ve boylamı gibi bilgileri kamuoyu ile paylaşıyor. AFAD verilerine göre, Ege Denizi irili ufaklı depremlerle sallanmaya devam ediyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 26 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 07:27 Güncelleme: 26.02.2025 - 07:27
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        Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde pek çok deprem meydana geliyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile yaşanan tüm depremler hakkında detaylı bilgilere erişilebiliyor. AFAD verilerine göre, Ege Denizi sallanmaya devam ediyor. İşte, 26 Şubat 2025 Son depremler listesi...

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        26 ŞUBAT 2025 EGE DENİZİ DEPREMLERİ

        2025-02-26 06:09:29 36.69722 25.79417 7.0 ML 2.7 Ege Denizi

        2025-02-26 04:12:28 36.75389 25.71306 7.0 ML 2.9 Ege Denizi

        2025-02-26 03:36:29 36.655 25.7825 7.0 ML 2.6 Ege Denizi

        2025-02-26 03:02:54 40.38917 24.46222 29.24 ML 2.4 Ege Denizi

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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