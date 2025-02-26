Ege Denizi deprem ile sallandı! 26 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son dakika deprem haberleri... Türkiye ve komşu ülkelerde meydana gelen sarsıntıların ardından 26 Şubat tarihli en son depremler inceleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği, enlemi ve boylamı gibi bilgileri kamuoyu ile paylaşıyor. AFAD verilerine göre, Ege Denizi irili ufaklı depremlerle sallanmaya devam ederken Çanakkale merkezli bir deprem meydana geldi. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 26 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama...
Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde pek çok deprem meydana geliyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile yaşanan tüm depremler hakkında detaylı bilgilere erişilebiliyor. AFAD verilerine göre, Ege Denizi sallanmaya devam ediyor. İşte, 26 Şubat 2025 Son depremler listesi...
EGE DENİZİ'NDE DEPREM!
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-26
Saat:15:04:29 TSİ
Enlem:36.40694 N
Boylam:25.77722 E
Derinlik:7 km
ÇANAKKALE'DE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 14:35'te Ege Denizi açıklarında deprem meydana geldi.
Merkez üssü Çanakkale Ayvacık olarak ölçülen depremin büyüklüğü 3.0 olarak kayıtlara geçti.
Sarsıntı, yerin 16.2 kilometre derinliğinde kaydedildi.
26 ŞUBAT 2025 EGE DENİZİ DEPREMLERİ
2025-02-26 15:04:29 36.40694 25.77722 7.0 MW 4.1 Ege Denizi
2025-02-26 14:35:58 39.47111 26.25694 16.2 ML 3.0 Ege Denizi - [03.75 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-02-26 08:14:58 36.32139 25.95167 7.0 ML 2.3 Ege Denizi - [139.48 km] Bodrum (Muğla)
2025-02-26 13:05:05 36.52056 25.50889 7.0 ML 2.3 Ege Denizi
2025-02-26 08:14:58 36.32139 25.95167 7.0 ML 2.3 Ege Denizi - [139.48 km] Bodrum (Muğla)
2025-02-26 08:12:49 36.66083 26.04833 7.0 ML 2.4 Ege Denizi
2025-02-26 06:48:43 36.69528 25.59 7.0 ML 2.4 Ege Denizi
2025-02-26 06:09:29 36.69722 25.79417 7.0 ML 2.7 Ege Denizi
2025-02-26 04:12:28 36.75389 25.71306 7.0 ML 2.9 Ege Denizi
2025-02-26 03:36:29 36.655 25.7825 7.0 ML 2.6 Ege Denizi
2025-02-26 03:02:54 40.38917 24.46222 29.24 ML 2.4 Ege Denizi
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.