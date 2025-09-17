Son depremler 17 Eylül 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede?
Ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi aracılığıyla öğrenilebiliyor Bu listeler ''Az önce deprem mi oldu, en son ne zaman ve nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt veriyor. İşte, bugün yaşanan tüm depremlerin merkez üssü, konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi veriler için 17 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama linkleri...
SON DEPREMLER LİSTESİ 16 EYLÜL
2025-09-16 16:42:59 39.29722 27.91694 7.0 ML 1.5 Kırkağaç (Manisa)
2025-09-16 16:38:11 39.1925 28.19472 6.93 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-16 16:34:45 39.20472 28.11944 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-16 16:14:12 39.19556 28.25083 6.91 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-16 16:13:22 39.24306 28.19139 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-16 16:07:26 39.25139 28.07667 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-16 15:35:56 39.12889 28.24 7.39 ML 0.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-16 15:35:08 39.11722 28.23639 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.