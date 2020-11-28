Erzurum'da deprem oldu! Son dakika depremler tablosuna göre bugün Erzurum saat 08.47'de meydana gelen bir depremle sarsıldı. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz gün Malatya'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Kandilli rasathanesi verilerine göre ise Erzurum'da bugün meydana gelen depremin büyüklüğü 3.5 olarak kaydedildi. İşte, 28 Kasım Kandilli son depremler tablosu...