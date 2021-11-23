Son haftalarda Malatya, Konya, Erzurum ve Düzce'de yaşanan depremlerin ardından Türkiye'nin her bölgesinde son depremler araştırmaları arttı. 23 Kasım 2021 tarihinde ülke genelinde meydana gelen son depremler araştırılıyor. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listeleri...
AFAD SON DEPREMLER - 23 KASIM
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem Şanlıurfa Hilvan'da 23/11/2021 - 09:56:46'da meydana gelen 1.6 büyüklüğündeki deprem.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 23 KASIM
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2021.11.23 09:03:34 40.6895 31.5960 9.4 -.- 2.5 -.- KOPRUCULER-(BOLU) İlksel 2021.11.23 08:43:37 39.5565 40.8888 28.7 -.- 1.8 -.- PARMAKSIZ-CAT (ERZURUM) İlksel 2021.11.23 08:41:04 39.5458 40.9465 5.0 -.- 3.5 3.5 KOSELER-CAT (ERZURUM) İlksel 2021.11.23 08:11:27 38.5337 39.2482 5.9 -.- 1.9 -.- YEDIGOZE-(ELAZIG) İlksel 2021.11.23 05:12:08 39.1587 29.0610 6.1 -.- 2.4 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2021.11.23 04:21:18 38.7087 43.1717 6.4 -.- 1.9 -.- AGARTI-(VAN) İlksel 2021.11.23 02:51:26 39.7962 41.8227 5.5 -.- 2.9 -.- YEMLIK-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel 2021.11.23 02:23:37 39.8392 41.8817 11.3 -.- 1.4 -.- ALACA-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
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