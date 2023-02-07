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Haberler Gündem Güncel Son dakika: "Depremden doğrudan 13 buçuk milyon kişi etkilendi"
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"Depremden doğrudan 13 buçuk milyon kişi etkilendi"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Gaziantep'te açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, 10 ilde 13 buçuk milyon kişinin felaketten doğrudan etkilendiğini belirterek, "Bu son 1 asırda yaşadığımız en büyük deprem felaketidir" ifadelerini kullandı

Son dakika:
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bu son 1 asırda gördüğümüz en büyük deprem felaketidir. 10 ilimizi etkiledi. Yollardaki sıkışıklık örneğin komşu ilimizden yardım alamama durumuyla karşılaşıyorsunuz. Bu son 1 asırdaki en büyük felakettir. Doğrudan 13 buçuk milyon vatandaşımızı etkiledi bu felaket. İkinci depremde yorulan ve hafif hasar alan binalar da zarar gördü. Toplamda 10 ilimizde 30 valimiz görevlendirildi.

Ocaklarımıza ateş düştü. Yüreğimizi dağladı. 72 saat bizim için çok kıymetli. Şu an ekiplerimiz tüm enkaz alanlarında. Tüm Türkiye'mize başsağlığı diliyorum."

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