Tüm gözler kurtarma çalışmalarında! Deprem bölgesinde zamanla yarış

Kahramanmaraş merkezli dün meydana gelen depremlerin ardından enkazlarda başlatılan arama-kurtarma çalışmaları, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da devam ediyor.
AA'da yer alan habere göre dün merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gerçekleşen göçüklerin bulunduğu bölgelerde AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
ÇALIŞMALAR SABAHA KADAR DEVAM ETTİ
Depremin üzerinden 24 saat geçerken Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Malatya'daki deprem bölgelerinde arama-kurtarma çalışmaları sabaha kadar devam etti.
Geceden itibaren Türkiye'nin farklı illerinden bölgeye sevk edilen ekiplerin de deprem bölgesine ulaşmasıyla arama kurtarma çalışmaları hız kazandı.
Öte yandan Malatya'da gece saatleri itibarıyla etkili olmaya başlayan ve havanın ağarmasıyla etkisini artıran kar yağışı, ekiplerin çalışmasını da güçleştiriyor.
24 YAŞINDAKİ RÜMEYSA SAĞ OLARAK ÇIKARILDI
Kahramanmaraş'ta 24 yaşındaki Rümeysa Yalçınkaya, 7 katlı Anadolu Apartmanı'nın enkazından depremden 27 saat sonra sağ çıkarıldı.
AA'da yer alan habere göre merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
27 SAAT SONRA KURTARILDI
Bölgede olumsuz hava şartlarına rağmen gece boyu süren arama kurtarma çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla yoğun şekilde devam ediyor.
Çok sayıda binanın yıkıldığı Trabzon Caddesi'ndeki 7 katlı Anadolu Apartmanı'ndan seslerin gelmesi üzerine dün akşam saatlerinde arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Yaklaşık 11 saatlik çalışma sonrası Rümeysa Yalçınkaya, depremden 27 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olan Yalnıçkaya, kontrol amacıyla hastaneye sevk edildi.
GAZİANTEP'TE MUCİZE KURTULUŞ! ANNE VE 3 ÇOCUĞU KURTARILDI
Gaziantep'in Nizip ilçesinde de yıkılan bir binanın enkazından 28 saat sonra anne ve 3 çocuğu yaralı olarak çıkarıldı.
Fatih Sultan Mahallesi'ndeki 6 katlı Furkan Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından yaklaşık 28 saat sonra Döne Özkılıç ile çocukları Abdulkadir, Beyza ve Elif Özkılıç enkazdan kurtarıldı. Aile, bölgedeki sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Bu arada, yıkılan binanın çevresinde bekleyen vatandaşlar enkaz altında kalan yakınlarından haber bekliyor.
MALATYA'DA DA UMUTLU BEKLEYİŞ
Malatya’da enkaz altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları yoğun kar yağışı altında sürüyor.
Ferdi Durdu’nun haberine göre, İstasyon Caddesi üzerinde bulunan ve Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremde yıkılan 5 katlı bir apartmanda arama-kurtarma çalışmaları AFAD ve gönüllü ekipler tarafından sürdürülüyor. Yoğun kar yağışı altında devam eden arama-kurtarma çalışmalarını enkaz altında kalanların yakınları umutlu bekleyişini sürdürüyor.
Yoğun kar yağışı arama-kurtarma çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar, yaktıkları ateşin çevresinde yakınlarından gelecek iyi haberi bekliyor.
AĞLAYAN BEBEK, ANNESİ İLE 2 KİŞİNİN HAYATINI KURTARDI
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli ilk depremde yıkılan Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tesisler Kavşak’ta bulunan Serin 2 Apartmanı’nda sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarında 20 saat sonra mucize kurtuluşlar yaşandı.
Enkaz altında bir bebeğin ağlama sesini duyan ekipler, çalışmalarını o bölümde yoğunlaştırdı. Yapılan çalışma ile bebeğin annesi sağ olarak kurtarıldı.
Bebeğe ulaşılmaya çalışılırken, yaklaşık 30 dakika sonra aynı enkazdan bir erkek ile bir kadın daha sağ olarak kurtarıldı. Ardından bir erkeğin cansız bedeni çıkarıldı.
23 SAAT SONRA 1'İ ÇOCUK 4 KİŞİ KURTARILDI
Hatay'da da, depremden 23 saat sonra 1'i çocuk 4 kişi enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Kurtarma ekipleri büyük mutluluk yaşarken, 2 çocuk ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan İskenderun ilçesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'ndeki binalarda arama kurtarma çalışmaları devam etti.
Sahil Güvenlik ve AFAD koordinasyonundaki GEA İnsani Yardım Arama Kurtarma Derneği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 5 katlı Reşit Apartmanı'nın enkazındaki Mehmet (23) ve kardeşi Hakan Yılmaz Çağan'a (10) saat 03.35 sularında ulaşıldı.
Ekipler, binanın çevresindeki 5 katlı Yalım Apartmanı'ndaki çalışmalarda 26 yaşındaki Kubilay Özer'e, Akgül Apartmanı'ndaki kurtarma çalışmasında da Nejla Baygül'e aynı saatlerde ulaştı.
Vatandaşların da desteğiyle ambulanslara taşınan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
14 YAŞINDAKİ MUSTAFA 24 SAAT SONRA KURTARILDI
Depremin merkezi olan Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 14 yaşındaki Mustafa, 24 saat sonra kurtarıldı.
10 ili etkileyen büyük deprem sonrasında gelen mucize kurtuluş haberleri, umutları yeşertmeye devam ediyor.
Depremin merkezi olan Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 14 yaşındaki Mustafa, 24 saat sonra kurtarıldı. Büyük sevinç yaşayan arama kurtarma ekipleri, Mustafa ile fotoğraf çektirdi.
21'İNCİ SAATTE GELEN 2 KURTULUŞ
Diyarbakır'da ise yıkılan binanın enkazından, arama kurtarma çalışmaları sonucu yaklaşık 21 saat sonra 1 kadın yaralı olarak çıkarıldı.
Atatürk Bulvarı'nda 9 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından yaklaşık 21 saat sonra yaralı olarak çıkarılan ve 12 yaşındaki Sefa Yaprak olduğu öğrenilen çocuk, bölgedeki sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Bu arada, yıkılan binanın çevresinde vatandaşlar da enkaz altında kalan yakınlarından haber bekliyor.
Depremden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binalar arasında yer alan merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'taki Sözel Apartmanı'nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda enkaz altından, yaklaşık 21 saat sonra 1 kadın kurtarıldı.
Yaralı olarak enkazdan çıkarılan kadın, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
3 YAŞINDAKİ MİRAN BEBEK DE KURTARILDI
Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında Malatya'da yıkılan bir binanın altında kalan 3 yaşındaki Miran, 22 saat sonra enkazdan sağ kurtuldu.
İHA'nın haberine göre; kent merkezi Çavuşoğlu Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın yıkılan enkazı altında kalan 3 yaşındaki Miran Tekeş ile 26 yaşındaki Abdullah Uraz, Sivas itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 22 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldılar.
Minik Miran ile Abdullah Uraz sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi için Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ekiplerin kent genelindeki arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.
İSKENDERUN'DA HASTANEDEKİ KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde yoğun bakım, fizik tedavi, poliklinik hizmetleri ve bazı idari birimlerin olduğu blokun çökmesi nedeniyle bölgeye sevk edilen ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
UMKE, AKUT ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile askerler, yağmura rağmen enkazın altında kalanlara ulaşmak için mücadele ediyor.
Binanın etrafını aydınlatan ekipler, bazen iş makineleriyle bazen de el birliğiyle vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor.
Enkazdan çıkarılanlara, hastane bahçesine kurulan çadırda ilk müdahaleleri yapılıyor. Bazı vatandaşlar da enkazdaki yakınlarından gelecek haber için hastane çevresinde bekliyor.
Hastanenin ek binasında gün boyunca devam eden arama kurtarma çalışmalarında aralarında bir çiftin de bulunduğu hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanları kurtarılmıştı.
28 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARILDILAR
10 ili vuran Kahramanmaraş depremi, Hatay'da da büyük yıkıma neden oldu. Tüm şehirde yıkılan binalarda arama çalışmaları sürerken, 28 saat sonra 2 kişi daha enkazdan sağ olarak kurtarıldı.
Kahramanmaraş'taki depremler 10 ili etkiledi. Depremden etkilenen iller arasında yerini alan Hatay'da çok sayıda bina yerle bir oldu.
Özellikle şehir merkezinde birçok bina yıkıldı, onlarca insan enkaz altında kaldı. Ekipler, dün depreminin ardından başlattıkları arama çalışmalarına aralıksız devam etti. Bu sabah bir binadan 2 çocuğu sağ olarak çıkartan ekipler, başka bir binadan da 2 kişiye ulaştı. O 2 kişi de enkazdan sağ olarak çıkarıldı.
Enkazdan çıkarılanların yakınları sevinç yaşarken, hafif yaraları bulunan vatandaşlar ambulanslarla hastaneye götürüldü.
YORUMLAR