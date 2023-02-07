Tüm gözler kurtarma çalışmalarında! Deprem bölgesinde zamanla yarış

AA'da yer alan habere göre merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Malatya'da gece saatleri itibarıyla etkili olmaya başlayan ve havanın ağarmasıyla etkisini artıran kar yağışı, ekiplerin çalışmasını da güçleştiriyor.

Geceden itibaren Türkiye'nin farklı illerinden bölgeye sevk edilen ekiplerin de deprem bölgesine ulaşmasıyla arama kurtarma çalışmaları hız kazandı.

Depremin üzerinden 24 saat geçerken Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Malatya'daki deprem bölgelerinde arama-kurtarma çalışmaları sabaha kadar devam etti.

AA'da yer alan habere göre dün merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gerçekleşen göçüklerin bulunduğu bölgelerde AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli dün meydana gelen depremlerin ardından enkazlarda başlatılan arama-kurtarma çalışmaları, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da devam ediyor.

Bölgede olumsuz hava şartlarına rağmen gece boyu süren arama kurtarma çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla yoğun şekilde devam ediyor.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde de yıkılan bir binanın enkazından 28 saat sonra anne ve 3 çocuğu yaralı olarak çıkarıldı.

Bu arada, yıkılan binanın çevresinde bekleyen vatandaşlar enkaz altında kalan yakınlarından haber bekliyor.

Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından yaklaşık 28 saat sonra Döne Özkılıç ile çocukları Abdulkadir, Beyza ve Elif Özkılıç enkazdan kurtarıldı. Aile, bölgedeki sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ferdi Durdu’nun haberine göre, İstasyon Caddesi üzerinde bulunan ve Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremde yıkılan 5 katlı bir apartmanda arama-kurtarma çalışmaları AFAD ve gönüllü ekipler tarafından sürdürülüyor. Yoğun kar yağışı altında devam eden arama-kurtarma çalışmalarını enkaz altında kalanların yakınları umutlu bekleyişini sürdürüyor.

Enkaz altında bir bebeğin ağlama sesini duyan ekipler, çalışmalarını o bölümde yoğunlaştırdı. Yapılan çalışma ile bebeğin annesi sağ olarak kurtarıldı.

Bebeğe ulaşılmaya çalışılırken, yaklaşık 30 dakika sonra aynı enkazdan bir erkek ile bir kadın daha sağ olarak kurtarıldı. Ardından bir erkeğin cansız bedeni çıkarıldı.

23 SAAT SONRA 1'İ ÇOCUK 4 KİŞİ KURTARILDI

Hatay'da da, depremden 23 saat sonra 1'i çocuk 4 kişi enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Kurtarma ekipleri büyük mutluluk yaşarken, 2 çocuk ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan İskenderun ilçesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'ndeki binalarda arama kurtarma çalışmaları devam etti.