        Son dakika: Depremin ardından trafik yoğunluğu!

        Depremin ardından trafik yoğunluğu!

        Marmara'da meydana gelen ve İstanbul'da paniğe yol açan depremin ardında trafik yoğunluğu yaşandı. Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 71'e kadar yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 16:20 Güncelleme: 02.10.2025 - 16:21
        Depremin ardından trafik yoğunluğu!
        Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da ana arterler, caddeler ve ara yollarda trafik yoğunluğu nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul'da da hissedilen depremin ardından evlerinden, okullarından ve iş yerlerinden çıkan İstanbullular özel araçlarıyla yollara çıktı.

        Trafikte oluşan yoğunluk nedeniyle D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktaları ile ana arter ve caddelerde araçlar güçlükle ilerliyor.

        15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün girişlerinde trafik yoğunluğu gözlenirken Avrasya Tüneli'nde ulaşımın aksamadığı görüldü.

        Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Edirne istikametinde Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü'ne kadar araç yoğunluğu aralıklarla devam ediyor.

        Ankara istikametinde ise Beylikdüzü'nden başlayan trafik yoğunluğu, Cevizlibağ, Haliç ve Mecidiyeköy'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzanıyor.

        Basın Ekspres Caddesi ile D-100 kara yolunda Haramidere'de TEM Otoyolu'na katılım noktasında trafik yoğunluğu gözleniyor.

        Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye'de araçlar güçlükle seyrediyor.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulaması verilerine göre, trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 71'e kadar çıktı.

        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi Haberi Görüntüle
