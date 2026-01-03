Elazığ'ın Baskil ilçesinde saat 20.27'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan son depremleri Kandilli ve AFAD son dakika olarak kendi sitesi üzerinden paylaşmaya devam ediyor. Yayınlanan son depremler listesiyle, depremin büyüklüğü, merkez üssü, saati ve derinliği gibi bilgiler açıklık kazanıyor. İşte 3 Ocak 2026 Kandilli ve AFAD son dakika meydana gelen depremler…