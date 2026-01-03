Habertürk
        SON DAKİKA DEPREMLER 3 OCAK | Biraz önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi? Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Elazığ'da deprem! 3 Ocak Cumartesi Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de aktif fay hatları nedeniyle sıklıkla deprem meydana gelmektedir. Elazığ'da yaşanan deprem, "Biraz önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde" sorularını beraberinde getirdi. İşte 3 Ocak 2026 Cumartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

        Giriş: 03.01.2026 - 20:42 Güncelleme: 03.01.2026 - 21:23
        1

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde saat 20.27'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan son depremleri Kandilli ve AFAD son dakika olarak kendi sitesi üzerinden paylaşmaya devam ediyor. Yayınlanan son depremler listesiyle, depremin büyüklüğü, merkez üssü, saati ve derinliği gibi bilgiler açıklık kazanıyor. İşte 3 Ocak 2026 Kandilli ve AFAD son dakika meydana gelen depremler…

        2

        ELAZIĞ'DA DEPREM!

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde saat 20.27'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

        3

        BİNGÖL'DE DEPREM

        Bingöl Yedisu'da saat 01.56'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.97 kilometre altında oldu.

        4

        BALIKESİR DE SALLANDI

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 05.05'te 3.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Deprem yerin 6.73 altında oldu.

        5

        TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR

        Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

