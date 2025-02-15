Ülkemizde meydana gelen büyük küçük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınıyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği, enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD ve Kandilli verileri ‘’Az önce deprem mi oldu, Türkiye'de en son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?’’ sorularına yanıt veriyor. AFAD verilerine göre, Ege Denizi’ndeki sismik hareketlilik bugün de devam ediyor. İşte 15 Şubat 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...