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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ 15 ŞUBAT 2025: Ege Denizi peş peşe sallandı! Kandilli ve AFAD verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Ege Denizi peş peşe sallanıyor! 15 Şubat 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Türkiye'nin topraklarının büyük bir kısmı fay hattı üzerinde yer alıyor. Durum böyleyken gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Ülkemizde ve komşu ülkelerde yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği, enlem ve boylam bilgileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından vatandaşların bilgisine sunuluyor. AFAD verilerine göre, Ege Denizi peş peşe sallanmaya devam ediyor. Peki az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 15 Şubat 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2025 - 07:50 Güncelleme: 15.02.2025 - 07:50
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        Ülkemizde meydana gelen büyük küçük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınıyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği, enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD ve Kandilli verileri ‘’Az önce deprem mi oldu, Türkiye'de en son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?’’ sorularına yanıt veriyor. AFAD verilerine göre, Ege Denizi’ndeki sismik hareketlilik bugün de devam ediyor. İşte 15 Şubat 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

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        15 ŞUBAT 2025 EGE DENİZİ DEPREMLERİ (3 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜK)

        2025-02-15 06:37:39 36.65111 25.62083 7.0 ML 3.4 Ege Denizi

        2025-02-15 04:19:56 36.52278 25.71361 7.0 ML 3.1 Ege Denizi

        2025-02-15 04:15:54 36.52278 25.49806 7.0 ML 3.1 Ege Denizi

        2025-02-15 04:11:03 36.58944 25.77667 7.0 ML 3.3 Ege Denizi

        2025-02-15 03:18:52 36.5725 25.43639 7.0 ML 3.3 Ege Denizi

        2025-02-15 02:34:55 36.52111 25.55806 7.0 ML 3.2 Ege Denizi

        2025-02-15 02:24:31 36.52972 25.54222 7.0 ML 3.3 Ege Denizi

        2025-02-15 01:45:17 36.60861 25.79472 7.0 MW 4.1 Ege Denizi

        2025-02-15 00:08:55 36.66083 25.65056 7.0 ML 3.0 Ege Denizi

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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