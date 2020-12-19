Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 19 Aralık Cumartesi günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 19 ARALIK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak; 08:37'de Denizli Sarayköy'de 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 19 ARALIK 2020

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.12.19 08:37:11 37.8875 28.7563 9.0 -.- 2.6 -.- TIRKAZ-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel

2020.12.19 08:34:29 37.9498 27.1167 5.4 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.19 07:52:53 40.4450 41.9670 17.8 -.- 1.9 -.- UNLUKAYA-OLTU (ERZURUM) İlksel

2020.12.19 06:55:32 36.6445 27.9875 73.0 -.- 2.2 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2020.12.19 06:24:36 39.0337 27.8127 6.0 -.- 2.7 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.12.19 06:23:38 38.2477 38.8168 5.6 -.- 2.5 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.12.19 06:22:42 37.7480 27.0667 3.1 -.- 1.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.19 05:34:20 39.0378 27.8245 5.3 -.- 2.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.12.19 05:13:08 37.5100 35.8073 21.4 -.- 1.6 -.- TURGUTLU-KOZAN (ADANA) İlksel

2020.12.19 04:38:24 38.2798 38.7405 5.4 -.- 2.0 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.12.19 04:28:20 40.3828 27.2010 5.4 -.- 2.4 -.- ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2020.12.19 04:17:35 38.6173 27.5813 5.5 -.- 1.6 -.- HACIHALILLER-(MANISA) İlksel

2020.12.19 04:06:13 39.8320 39.0588 12.3 -.- 1.9 -.- CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN) İlksel

2020.12.19 04:01:46 37.6860 27.0422 5.4 -.- 1.3 -.- MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) İlksel

2020.12.19 03:42:23 37.8562 26.8590 9.4 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.19 03:14:48 40.2592 29.2153 12.3 -.- 2.0 -.- IGDIR-GURSU (BURSA) İlksel

2020.12.19 03:11:50 35.6740 26.2765 7.6 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2020.12.19 02:14:07 40.4887 26.3213 9.7 -.- 1.7 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.19 02:09:44 38.0347 26.0800 5.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.12.19 02:07:29 37.8747 29.3192 8.6 -.- 1.5 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel

2020.12.19 02:03:54 38.2977 38.8097 5.0 -.- 2.6 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.12.19 01:58:40 38.9435 30.0543 5.8 -.- 2.7 -.- ZAFERTEPECALKOY-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2020.12.19 01:04:05 40.7317 27.4090 10.0 -.- 1.2 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2020.12.19 00:25:01 37.9245 26.9395 5.9 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.19 00:16:35 37.8075 26.9400 10.0 -.- 2.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.19 00:12:36 37.9065 26.9573 12.3 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.19 00:09:41 37.8768 27.0115 5.1 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel