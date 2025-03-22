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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Galatasaray Petrol Ofisi - Beşiktaş United Payment: 3-0 - Galatasaray Haberleri

        Derbinin galibi Galatasaray

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 21. haftasında oynanan derbide Galatasaray Petrol Ofisi, Beşiktaş United Payment'ı 3-0 yendi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.03.2025 - 16:57 Güncelleme: 22.03.2025 - 16:59
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        Derbinin galibi Galatasaray
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        Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçta sarı-kırmızılı ekip, Ebru Topçu'nun 41. dakikada penaltıdan kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

        Galatasaray Petrol Ofisi, ikinci yarıda da Ebru Topçu'nun 64. dakikada ve Hapsatou Diallo'nun 90+3. dakikada attığı gollerle sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.

        Sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla puanını 43'e çıkardı ve averajla Beşiktaş United Payment'ı geçerek 3. sıraya yerleşti. Siyah-beyazlı takım ise 43 puanda kalarak 4. sıraya geriledi.

        Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı da karşılaşmayı takip etti.

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