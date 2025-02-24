Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Alen Borosak!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu akşam oynanacak dev derbide Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapacak ismi açıkladı.

TFF'nin resmi sitesinden yayımlanan bilgiye göre; dev maçta VAR koltuğunda Slovenyalı hakem Alen Borosak oturacak.

Mücadelede Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak ise Onur Özütoprak görev yapacak.