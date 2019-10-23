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HaberlerGündemÖNEMLİ! Meteoroloji uyardı: Doğuda yağış, batıda sis! Hava durumu - Haberler

Dikkat! Meteoroloji uyardı: Doğuda yağış, batıda sis!

HABERTURK.COM

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; kuzey ve doğu kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun güney doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege ve İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde ise yer yer pus ve sis bekleniyor

bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güney doğusu ile Ordu, Van ve Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege ve İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

 

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. 

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

ANKARA °C, 22°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 

İZMİR °C26°C

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli

ANTALYA °C29°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C27°C

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli

KONYA °C19°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK °C19°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

TRABZON °C20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 

ERZURUM °C13°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C24°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C22°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

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