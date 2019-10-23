bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güney doğusu ile Ordu, Van ve Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege ve İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
ANKARA °C, 22°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İZMİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli
ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli
KONYA °C, 19°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
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