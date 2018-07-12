Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre; Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanıklardan dönemin Trabzonn İl Jandarma komutanı Ali Öz ve dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Yüzbaşı Metin Yıldız’ın tahliyesine karar verildi. Mahkeme tahliyesine karar verdiği Ali Öz ile ilgili olarak ev hapsi uygulanmasına da hükmetti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık dönemin Trabzon Jandarma Komutanı Albay Ali Öz'ün aralarında bulunduğu 2 tutuklu 10 sanık katıldı. Mahkeme heyeti, yargılama sonunda, tutuklu sanıklardan sanık ile 8 tutuksuz sanık katıldı. 3 gündür süren yargılama sonunda mahkeme heyeti, tutuklu kaldıkları süreyi göz önüne alarak sanıklardan Trabzon İl Jandarma komutanı Ali Öz ve dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Yüzbaşı Metin Yıldız’ın tahliyesine karar verdi. Tahliyesine karar verilen Ali Öz için ev hapsi uygulanmasına karar veren mahkeme heyeti, sanık Metin Yıldız için de en yakın karakola imza atması yükümlülüğü getirdi.