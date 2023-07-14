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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD Dışişleri Bakanı Blinken görüştü

        Son dakika... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışileri Bakanı Antony Blinken ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede NATO Liderler Zirvesi kararlarının takibi ele alındı

        Habertürk
        Giriş: 14.07.2023 - 11:45
        Dışişleri Bakanı Fidan ABD'li mevkidaşıyla görüştü
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        Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 56. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Endonezya'nın başkenti Cakarta'yı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın toplantı marjında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ikili görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

        Bakan Fidan Stoltenberg ile görüştü
        Bakan Fidan Stoltenberg ile görüştü

        Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, Bakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Blinken'ın Cakarta'da bir araya geldiği belirtildi.

        Görüşmede, Fidan ve Blinken'ın Vilnius'ta yapılan NATO Liderler Zirvesi'nde alınan kararların takibi ve Afganistan'daki güncel gelişmeleri ele aldığı kaydedildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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