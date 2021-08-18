Çavuşoğlu ile Lavrov'dan Afganistan görüşmesi 0:00 / 0:00

Reuters

Reuters'ın son dakika olarak servis ettiği habere göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Afganistan'daki son gelişmeleri görüştü.

Taliban'ın Afganistan'da 20 yıl sonra kontrolü ele geçirmesiyle Afganistan'daki gelişmeler dünyada takip edilirken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temasları da sürüyor.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Afganistan'daki son gelişmeleri görüştü. Lavrov görüşmede, Türkiye'nin bölgedeki güvenliğin sağlanmasını için önemli bir role sahip olduğunu söyledi.

Afganistan'daki gelişmelerin detaylı bir şekilde ele alındığı görüşmede, bölgedeki durumun stabilize edilmesi gerektiği ifade edildi.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz günlerde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüşmüş, Afganistan'daki son gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunmuştu.