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        Dışişleri'nden İsrail'e kınama

        Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir hükümet üyesinin Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskını kınadığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 18:31 Güncelleme: 26.05.2025 - 18:35
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        Dışişleri'nden İsrail'e kınama
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        Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir hükümet üyesinin Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskını kınadığını duyurdu.

        İsrail’in Mescid-i Aksa’ya Yönelik Provokatif Eylemleri Hk. başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Bugün (26 Mayıs) İsrailli bir hükümet üyesinin Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskını, bir Parlamento üyesinin Mescid-i Aksa'da işgalci devletin bayrağını açmasını ve Kudüs'te düzenlenen yürüyüş sırasında aşırılık yanlısı yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen provokatif eylemleri kınıyoruz.

        Bu tür eylemler, İsrail’in Filistin halkına karşı sürdürdüğü soykırım ve zorla yerinden etme politikaları ile işgal altındaki Filistin topraklarının tarihi ve demografik kimliğini değiştirmeye ve ilhakına yönelik çabalarının tezahürüdür.

        Netanyahu hükümetinin bu girişimleri Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü asla değiştiremeyecektir."

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