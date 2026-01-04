Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Diyarbakır'da feci trafik kazası... 12 kişi yaralandı! | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da feci trafik kazası... 12 kişi yaralandı!

        Diyarbakır'da bir trafik kazası meydana geldi. Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı. Yol bir süre kontrollü olarak trafiğe kapatılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 14:26 Güncelleme: 04.01.2026 - 14:26
        Diyarbakır'da kaza: 12 yaralı
        Diyarbakır'da yoldaki buzlanma nedeniyle otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

        BUZLANMA NEDENİYLE ARAÇ KONTROLDEN ÇIKTI

        DHA'nın haberine göre kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Elazığ yolu Toprakevler mevkisinde meydana geldi. Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan B.G. idaresindeki hafif ticari araç ile İ.T. kontrolündeki otomobil çarpıştı.

        12 KİŞİ YARALANDI

        Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        YARALILAR ÇEVRE HASTANELERE KALDIRILDI

        Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        YOL BİR SÜRELİĞİNE KAPATILDI

        Yol bir süre kontrollü olarak trafiğe kapatılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı

