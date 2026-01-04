Diyarbakır'da feci trafik kazası... 12 kişi yaralandı!
Diyarbakır'da yoldaki buzlanma nedeniyle otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.
BUZLANMA NEDENİYLE ARAÇ KONTROLDEN ÇIKTI
DHA'nın haberine göre kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Elazığ yolu Toprakevler mevkisinde meydana geldi. Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan B.G. idaresindeki hafif ticari araç ile İ.T. kontrolündeki otomobil çarpıştı.
12 KİŞİ YARALANDI
Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YARALILAR ÇEVRE HASTANELERE KALDIRILDI
Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
YOL BİR SÜRELİĞİNE KAPATILDI
Yol bir süre kontrollü olarak trafiğe kapatılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı