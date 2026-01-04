Diyarbakır'da feci trafik kazası... 12 kişi yaralandı! Diyarbakır'da bir trafik kazası meydana geldi. Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı. Yol bir süre kontrollü olarak trafiğe kapatılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Giriş: 04.01.2026 - 14:26

