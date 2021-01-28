Doğalgaz sırasındaki vahşette ceza indirimi talebi! 0:00 / 0:00

İHA

Olay, 16 Ekim 2019 tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir gaz dağıtım şirketi ofisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ayşe Acar (36),mayıs ayında boşandığı Kerem T.'nin (44) kuzeni ile abonelik işlemleri için İzmit’te bulunan doğalgaz dağıtım şirketine ait iş yerine geldi.

İHA'nın haberine göre, eski eşi ile yaşadığı evin doğalgaz aboneliğini devretmek isteyen Acar, devir işlemi için Kerem T.’nin de gelmesi gerektiğini öğrendi. Acar’ın haber vermesi sonrasında Kerem T., iş yerine geldi.

Şahıs içeri girer girmez tabanca ile ateş ederek Acar’ı kafasından vurdu. Kanlar içinde kalan Acar hayatını kaybederken, K.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Kerem T.'nin yargılandığı davada ise mütalaa açıklandı.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ İSTENDİ

Kerem T.'nin "Tasarlayarak öldürme" suçundan Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmada avukatlar ve Ayşe Acar’ın babası Ayhan Acar hazır bulundu.

Sanık Kerem T. ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Duruşmaya mütalaanın okunması ile başlandı. Mütalaada ilk olarak hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilen Kerem T.'nin suçu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası ile yargılanması talep edildi.

Mütalaa sonrası savunma yapan Kerem T., “Ne diyeceğimi bilmiyorum, pişmanım. Öncelikle beraatimi istiyorum. Aksi halde lehe hükümlerin uygulamasını isterim” dedi.

Mahkeme heyeti, ‘tasarlayarak öldürme’ suçunun sabit olduğunu ve kaçma şüphesinin olması sebebiyle sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.