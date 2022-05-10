Doktor, tartıştığı kuzenini öldürdü! 0:00 / 0:00

AA

Son dakika haberine göre korkunç olayda Alaattin Çelik (34), bir sitede muayenehanesi olan kuzeni doktor B.Ç'nin yanına gitti.

AA'da yer alan habere göre, burada henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından B.Ç, iş yerindeki tabancayla kuzeni Alaattin Çelik ve beraberindeki 2 kişiye ateş etti.

2 KİŞİ DE YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda yaralanan 2 kişi ise hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, B.Ç'yi gözaltına aldı.