Geçtiğimiz haftayı 16 liranın üzerine kapatan dolar kuru yeni haftaya yükselişle başlamış ve haftanın ilk gününde en çok konuşulan konuların arasında yerini almıştı. Merkez Bankası faiz indirimi kararıyla yükselmeye başlayan ve 18 lirayı geçen dolar kuru, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık pazartesi günü gerçekleşen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle hızla düşmeye başladı. İşte 21 Aralık canlı dolar kuru

DOLAR NE KADAR OLDU?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI! TL MEVDUATA KUR FARKI

Dolar önce 18.37 liraya kadar çıktı. Gece saatlerinde düşük hacimli piyasada 13.60'ın üzerini gören dolar/TL güne 12.18'den başladı. Sabah saatlerinde çok sert bir düşüşle 11.40 liranın altına geriledi.

Analistler dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası TL talebinde hızlı bir artış yaşandığını, bugün talebin ne kadar güçlü bir şekilde devam edeceğinin takip edileceğini belirtti.

1 DOLAR KAÇ TL?