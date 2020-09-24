Dolar neden düştü?

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Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle birlikte "Dolar neden düşüyor?" sorusu, gündemin en sıcak konularından biri olarak öne çıkıyor.

Dolar kurunda yaşanan ağustos sonundan itibaren başlayan kademeli yükseliş, TCMB'nin beklentilerin dışındaki faiz kararıyla yerini sert bir geri çekilişe bıraktı.

Gün içerisinde 7.71 seviyesini gören ve tüm zamanların rekorunu kıran dolar/TL, Merkez Bankası'nın faiz artırma kararıyla 7.55'e kadar indi.

TL'nin pozitif ayrışarak yüzde 2'ye varan yükselişi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK),tarafından yurt dışında yapılacak TL işlemlerine sınırlama getirdiği mayıs ayından bu yana görülen en sert yukarı yönlü hareket oldu. Gelişmekte olan diğer ülkelerin para birimleri ise doların küresel çapta değer kazanmasıyla birlikte düşüşünü sürdürüyor.

Merkez Bankası, faiz artırımının nedeni olarak enflasyon beklentilerini ve enflasyon görünümüne yönelik riskleri kontrol altına alınması gerekliliğini gösterdi.

Para Politikası Kurulu (PPK) karar metninde, "Enflasyon üzerinde etkili olan salgına bağlı arz yönlü unsurların,

normalleşme sürecinde kademeli olarak ortadan kalkacağı ve talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceği öngörülmüştü. Ancak, güçlü kredi ivmesiyle ekonomide sağlanan hızlı toparlanma ve finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler neticesinde enflasyon öngörülenden daha yüksek bir seyir izlemiştir" denildi.

2019 Temmuz ayında TCMB Başkanlığı'na getirilen Murat Uysal yönetimindeki Para Politikası Kurulu'nun doğrudan faiz artırarak yaptığı ilk sıkılaşma adımı oldu. Banka, ağustos ayından bu yana fonlama kanalını değiştirerek geleneksel repo üzerinden likidite maliyetini artırarak sıkılaşmaya gitmişti.

DOLAR DÜŞECEK Mİ?

Analistler "Dolardaki düşecek mi?" sorusuna yanıt olarak ise Merkez Bankası'nın fonlama miktarı ve kanalı üzerindeki tercihlerini öne çıkarıyor. TCMB, dün piyasayı 10.65 faizle 250 milyar TL'nin üzerinde fonlamıştı ve önceki haftaya göre piyasaya 40 milyar daha az likidite sağlayarak fonlama maliyetini de 23 bp artırmıştı. Temmuz ayına nazaran fonlama maliyetindeki artış 331 baz puanı bulmuştu.

Politika faizinin 200 bp artırılmasıyla TCMB, aortalama fonlama maliyetini yeni gecelik borçlanma faizi olan yüzde 11.75'e doğru yükseltebileceği gibi, TL'deki tepkiye göre sıkılaştırmanın dozunu daha da artırarak bankaları yüzde 13.25 olan Geç Likidite Penceresi üzerinden borçlanmaya itebilir.