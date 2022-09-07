Domates ihracatı Bakanlık iznine bağlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Son dakika: Domates ihracatı, Ticaret Bakanlığı iznine bağlandı

Son dakika haberi... Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 'İhracı Kayda Bağlı Mallar' listesine eklenen domates, Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izinle ihraç edilebilecek

Son dakika: Domates ihracatı, Ticaret Bakanlığı iznine bağlandı
Domates ihracatı Bakanlık iznine bağlandı
0:00 / 0:00
DHA

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla domates, 'İhracı Kayda Bağlı Mallar' listesine eklendi. Domates ihracı, Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izinle yapılabilecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından İhracı Kayda Bağlı Mallar Yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

DHA'nın haberine göre; yapılan değişiklikle domates (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş), ihracı kayda bağlı mallar listesine eklendi. Böylelikle domates ihracı, Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izne tabi tutuldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bakan Nebati: Yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi çalışması yürütüyoruz
İŞ-YAŞAM KOBİ'ler için yeni destek paketi yolda
Carrefour, Belçika'da enflasyonla mücadele için 100 üründe fiyatı dondurdu
İŞ-YAŞAM Belçika'da da 100 ürünün fiyatını dondurdu!
İcra düzenlemesi ile neler olacak? Yeni icra düzenlemesi ile 10 milyon dosya temizlenecek
İŞ-YAŞAM Yeni icra düzenlemesi ile 10 milyon dosya ...
'Ekonomik savaşın içindeyiz'
İŞ-YAŞAM 'Ekonomik savaşın içindeyiz'
Avrupa’da gıda fiyatlarındaki artış endişe verici boyutlara ulaşma eğiliminde
İŞ-YAŞAM Avrupa’da gıda fiyatları endişesi
Enflasyona en belirgin katkı temel mal grubundan
İŞ-YAŞAM Enflasyona en belirgin katkı temel mal grubundan
Euro Bölgesi yatırımcı güveninde düşüş
İŞ-YAŞAM Euro Bölgesi yatırımcı güveninde düşüş
'Bosna Hersek ile ticareti 1 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz'
İŞ-YAŞAM 'Hedefimiz 1 milyar dolar'
Kimya sektörünün ihracatı Ağustos'ta yüzde 44 arttı
İŞ-YAŞAM Kimya sektörünün ihracatı yüzde 44 arttı
Hızlı tren sefer sayıları artıyor
İŞ-YAŞAM Hızlı tren sefer sayıları artıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.