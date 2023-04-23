Dönüş trafiği başladı! Yollarda yoğunluk oluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dönüş trafiği başladı! Yollarda yoğunluk oluştu

Bayram tatilinin son günü İstanbul istikametindeki yollarda trafik yoğunluğu meydana geldi. Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında zaman zaman meydana gelen zincirleme trafik kazaları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Tekirdağ-İstanbul yolunda da araç yoğunluğu dikkat çekiyor

ABONE OL
AA
  • Bayram'ın son gününde dönüş trafiği başladı! Yollarda yoğunluk oluştu

    Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Anadolu illerinden dönen sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde akıcı yoğunluğa neden oluyor.
  • Bayram'ın son gününde dönüş trafiği başladı! Yollarda yoğunluk oluştu

    Bugün sona erecek bayram tatili öncesi dönüşe geçenler nedeniyle otoyolun Bolu kesimi Gerede-Karadeniz bağlantı, Dörtdivan, Yeniçağa ve Bolu Dağı Tüneli mevkileriyle Düzce geçişi Hatıplar, Bataklı Çiftlik, Hacıahmetler, Beyköy, Gümüşova rampaları ve Büyük Melen kesimlerinde yoğunluk görülüyor.
  • Bayram'ın son gününde dönüş trafiği başladı! Yollarda yoğunluk oluştu

    Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışı İstanbul yönünde zaman zaman meydana gelen zincirleme trafik kazaları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

    Yolun ulaşıma kapanmaması için ekipler kaza yapan araçları çekiciler yardımı ile hızlı bir şekilde olay yerinden kaldırıyor. Çalışmalar nedeniyle zaman zaman araç kuyrukları meydana geliyor. Öte yandan Ramazan Bayramı tatilinin ardından yaşadıkları kentlere dönüşe geçenler, Zonguldak-Ankara yolunun Mengen kesiminde araç yoğunluğu oluşturdu.
  • Bayram'ın son gününde dönüş trafiği başladı! Yollarda yoğunluk oluştu

    Yolda ulaşımın aksamaması için trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri güzergah boyunca kontrollerini sürdürüyor. Otoyolun Ankara yönü ile Anadolu'dan İstanbul'a geçişteki diğer önemli güzergah D-100 kara yolunda ise ulaşım normal seyrediyor. Trafik yoğunluğunun akşam saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.
  • Bayram'ın son gününde dönüş trafiği başladı! Yollarda yoğunluk oluştu

    TEKİRDAĞ-İSTANBUL YOLUNDA DA YOĞUNLUK YAŞANIYOR

    Ramazan Bayramı tatilini yaşadıkları yerlerin dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu nedeniyle, Tekirdağ-İstanbul yolunda da araç yoğunluğu oluştu.
  • Bayram'ın son gününde dönüş trafiği başladı! Yollarda yoğunluk oluştu

    Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların birçoğu dönüşe geçti. Özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Kumbağ mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi.
  • Bayram'ın son gününde dönüş trafiği başladı! Yollarda yoğunluk oluştu

    Yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyardı. Kara yolundaki akıcı yoğunluğun gün boyu sürmesi bekleniyor.
  • Bayram'ın son gününde dönüş trafiği başladı! Yollarda yoğunluk oluştu
  • Bayram'ın son gününde dönüş trafiği başladı! Yollarda yoğunluk oluştu

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.