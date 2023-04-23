Dönüş trafiği başladı! Yollarda yoğunluk oluştu

Yolda ulaşımın aksamaması için trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri güzergah boyunca kontrollerini sürdürüyor. Otoyolun Ankara yönü ile Anadolu'dan İstanbul'a geçişteki diğer önemli güzergah D-100 kara yolunda ise ulaşım normal seyrediyor. Trafik yoğunluğunun akşam saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.